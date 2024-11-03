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Giriş Tarihi: 3.11.2024 14:46 Son Güncelleme: 3.11.2024 15:38

Firari kaçakçı operasyonla yakalandı

Ankara’da kaçakçılık suçundan aranan firari zanlı düzenlenen operasyonla yakalandı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Firari kaçakçı operasyonla yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından firari olarak aranan kaçakçıların yakalanması için çalışma başlatıldı. Geçtiğimiz 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda arama kaçakçılık suçundan arama kaydı bulunan zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler tarafından yapılan aramada, dinleme ve görüntü alma cihazı yerleştirilmiş muhtelif eşya, görüntü ve ses alma aparatı, içerisine dinleme cihazı yerleştirilmiş flaş bellek, GPS cihazı, yılan kamera, şok cihazı, güneş enerjili aküler de olmak üzere toplam 277 malzeme ele geçirildi.

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Firari kaçakçı operasyonla yakalandı
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