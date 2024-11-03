Firari kaçakçı operasyonla yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından firari olarak aranan kaçakçıların yakalanması için çalışma başlatıldı. Geçtiğimiz 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda arama kaçakçılık suçundan arama kaydı bulunan zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler tarafından yapılan aramada, dinleme ve görüntü alma cihazı yerleştirilmiş muhtelif eşya, görüntü ve ses alma aparatı, içerisine dinleme cihazı yerleştirilmiş flaş bellek, GPS cihazı, yılan kamera, şok cihazı, güneş enerjili aküler de olmak üzere toplam 277 malzeme ele geçirildi.