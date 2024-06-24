Firari katil koca metruk evde yakalandı

Olay, 22 Haziran saat 01.30 sıralarında, Duatepe Mahallesi numara 11'deki evde meydana geldi. Sedat M. ile bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu 1 çocuk annesi eşi Gülsüm M. arasında iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Sedat M., eşi Gülsüm M.'yi kalbinden, sırtından ve karın boşluğundan birçok kez bıçakladı.

Sedat M. kaçarken, gürültü ve kadının yardım çığlıklarını duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gülsüm M., doktorların çabalarına karşın kurtarılamadı. Gülsüm M.'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

CEZAEVİ FİRARİSİYMİŞ

Sedat M.'nin, olaydan bir süre önce bir suçtan tutuklu bulunduğu Ödemiş Kaymakçı Açık Cezaevi'nden firar ettiği öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan cinayet şüphelisi Sedat M.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri, 240 saat kamera görüntüsü ve teknik çalışma sonucunda Sedat M.'nin Ballıkuyu Mahallesi'ndeki metruk bir binada saklandığını tespit etti. Yapılan baskınla cinayet şüphelisi eş gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Sedat M.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.