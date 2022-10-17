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Giriş Tarihi: 17.10.2022

Firari katil zanlısını vatandaş yakaladı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Firari katil zanlısını vatandaş yakaladı
Kayseri'de 1 ay önce husumetli olduğu genci av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra firar eden cinayet zanlısını bir vatandaş yakalayarak polise teslim etti. Merkez Kocasinan İlçesi Yenişehir Mahallesi Şinasi Caddesi üzerinde karşılaştığı husumetlisi Barış Emre'yi av tüfeğiyle vurarak öldüren Barış Tekel firar etti. Polisin her yerde aradığı cinayet zanlısının Talas ilçesinde olduğunu tespit eden polis çalışma başlattı. Polisin kendisini aradığını fark ederek kaçmaya başlayan Tekel ile polis arasında kovalamaca başladı. Talas Kız Yurdu arkasına kaçan cinayet zanlısının polisten kaçtığını fark eden bir vatandaş Tekel'i yakaladı. Daha sonra 112'yi arayan vatandaş polisten kaçan zanlıyı yakaladığını belirterek adres verdi. Adrese giden polis, Tekel'i gözaltına aldı. Barış Tekel'in işlediği cinayetin yanı sıra çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı ve dosyasının olduğu belirlendi. Tekel, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Firari katil zanlısını vatandaş yakaladı
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