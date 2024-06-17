Firari kurbanlıklar zor anlar yaşattı

Kurban Bayramının ilk gününde, her yıl olduğu gibi bu yıl da kaçan kurbanlıklar adından söz ettirdi. İstanbul'da Hacı Gündüz adlı vatandaşın devirmeye çalıştığı hayvan, Gündüz'ün üzerine düştü. Hastaneye başvuran Gündüz, kurban keseceklere dikkatli olmaları tavsiyesinde bulundu. Küçükçekmece'de sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, 1 saatlik kovalamacanın ardından yakalandı. Ataşehir'de sahiplerinden kaçan kurbanlık dana ortalığı birbirine kattı. Sahiplerinin uzun uğraşları sayesinde dana sakinleştirilerek götürüldü. Kağıthane'de sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa otoparka girdi. Dakikalarca sahibiyle köşe kapmaca oynayan boğa, ekiplere zor anlar yaşattı. Uyutucu iğne ile bayıltılan boğa güçlükle yakalandı. Arnavutköy'de kurban kesim alanından kaçan dana, çamura saplandı. Beyoğlu'nda sahibinin elinden kaçan kızgın boğa ortalığı birbirine kattı. Mezarlığa dalan boğa iki kişiyi yaraladı, kabir ziyaretine gelenler anonsla boşaltıldı. Kesim merkezleri önünde sıra beklemek istemeyen bazı vatandaşlar ise; buldukları boş alanlarda kurban kesti. Sultangazi, Arnavutköy, Maltepe, Esenyurt ve Bayrampaşa gibi birçok ilçede kaçak kesim yapanların hijyenik olmayan koşullarda kesim yaptığı görüldü.Yurtta da manzara çok farklı değildi. Balıkesir'in Havran ilçesinde kaçan kurbanlık dana traktör römorkunun altında yakalandı. Antalya'da sahiplerinin elinden kaçan kurbanlık hayvanların kovalandığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi. Konya'da besiciler tarafından izinsiz olarak kurulan hayvan pazar yerinde kurbanlıklar, hijyen olmayan ortamda kesildi. Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde kesime getirildiği sırada denize kaçan boğa, kıyıya çıktığında yakalandı. Erzurum'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kaçan kurbanlıklar sahiplerine zor anlar yaşattı. Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla belirlenen alanda kesilmek istenen kurbanlık boğa kayalıkları aşarak denize kaçtı. Konya'nın Kadınhanı ilçesinde kurban kesimi için hazırlanan büyükbaş hayvan, sahibinin elinden kaçarak çatıya çıktı. Çıktığı damdan düşen hayvanın güçlükle yakalandığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.Kurban Bayramı sabahında namazını kılan vatandaşlar kurban kesim alanlarına koştu. Alanlarda karışıklık yaşanmaması için verilen numaraları takip eden vatandaşlar, kurbanlıklarını kestirerek evlerinin yolunu tuttu. Kurban Bayramı sabahında bayram namazını kılan vatandaşlar, kurbanlıklarını kesmek için alanlara koştu. İstanbul'da birçok noktada kurban kesim işlemi sabahın erken saatleri itibariyle başlarken Bahçelievler Belediyesi Kurban Kesim Alanı'na gelen vatandaşlar da kurbanlıklarını usta kasaplara kestirerek teslim aldı. Alanda yoğunluk ya da karışıklık yaşanmaması için numaralandırma sistemiyle vatandaşlar sırasıyla kesim alanına alındı. Bayram boyunca alanda kurban kesimi devam edecek.