Olay, dün saat 17.00 sıralarında Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri ağaçlarda gezen maymunu görünce durumu Bağcılar Belediyesi ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler maymunu indirebilmek için uzun uğraşlar verdi.
Firari maymun Bağcılar'da yakalandı | Video
İğne ile bayıltılarak yakalanan maymunun ise nereden geldiği bilinmiyor.
Mahalle sakinlerinin maymunu "Gel kızım gel" diyerek muz ile çağırması dikkat çekerken ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda maymunu uyuşturucu iğne ile bayılttı. Mahalle sakinleri ağaçta baygın olan maymunun yere düşmemesi için branda gerdi. Baygın halde olan maymun, gerilen brandanın üzerine düştü. Hareketsiz duran maymun mahallelinin ilgi odağı oldu. Maymun, Bağcılar Belediyesi ekipleri tarafından barınağa götürdü. Maymunun nereden geldiği bilinmiyor.