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Giriş Tarihi: 5.7.2022 14:01 Son Güncelleme: 5.7.2022 14:23

Firari maymun Bağcılar'da yakalandı

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Firari maymun Bağcılar’da yakalandı

Bağcılar'da ağaçlarda gezen maymun yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda iğne ile bayıltılarak yakalandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri ağaçlarda gezen maymunu görünce durumu Bağcılar Belediyesi ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler maymunu indirebilmek için uzun uğraşlar verdi.

Firari maymun Bağcılar'da yakalandı | Video

İğne ile bayıltılarak yakalanan maymunun ise nereden geldiği bilinmiyor.

Mahalle sakinlerinin maymunu "Gel kızım gel" diyerek muz ile çağırması dikkat çekerken ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda maymunu uyuşturucu iğne ile bayılttı. Mahalle sakinleri ağaçta baygın olan maymunun yere düşmemesi için branda gerdi. Baygın halde olan maymun, gerilen brandanın üzerine düştü. Hareketsiz duran maymun mahallelinin ilgi odağı oldu. Maymun, Bağcılar Belediyesi ekipleri tarafından barınağa götürdü. Maymunun nereden geldiği bilinmiyor.

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Firari maymun Bağcılar'da yakalandı
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