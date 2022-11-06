Firari maymun Çaki, veterineri ısırıp yine kaçtı

İstanbul Büyükçekmece'de yaşadığı evden kaçan Çaki adlı maymunu sokaklarda görenler, sosyal medya hesaplarından paylaştı. Birçok mahallede görülen maymun çevre sakinlerini peşine taktı. Belediye ekiplerinin yakalayıp barınağa götürdüğü maymunun, veteriner hekimi ısırarak yeniden kaçtığı öğrenildi. Büyükçekmece'de gündem olan Çaki'nin, sokaklarda dolaşırken yabancı uyruklu bir çocuğu da ısırdığı belirlendi. Çaki'yi İranlı bir işadamının evinde belgeli halde beslediğini belirten mahalleli, Çaki'yi evlatları gibi sevdiklerini ve beslediklerini, yakalanması için büyük gayret sarf ettiklerini söyledi.