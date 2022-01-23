Firari muhasebeci abla 2. kattan atladı

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün oluşturduğu özel ekip firari FETÖ'cülerin izini sürmeye devam ediyor. 2018 yılından bu yana firari olan FETÖ'nün muhasebeci ablası Nazlı Annadınç izini süren özel ekip Çankaya'da kayıtsız bir adreste saklandığını tespit etti. Operasyon için düğmeye basan ekip, bina çevresinde önlem alarak eve baskın düzenledi. Nazlı Annadınç, yakalanmamak için 2. katta bulunan yaklaşık 5 metre yükseklikteki pencereden aşağıya atladı. Kurtulduğunu düşünen Annadınç, karşısında özel ekibi görünce şoka uğradı.

Nazlı Annadınç, örgüt talimatıyla Bank Asya'ya hesap açtığı ve eşinin de Hür Sanayici ve İşadamları Derneği yönetim kurulu üyesi olduğu ve örgütü finans sağlamak suçundan hüküm giydiği ortaya çıktı.