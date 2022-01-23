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Giriş Tarihi: 23.1.2022 10:27 Son Güncelleme: 23.1.2022 11:11

Firari muhasebeci abla 2. kattan atladı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Firari muhasebeci abla 2. kattan atladı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile mücadelesine aralıksız devam ediyor. FETÖ’nün muhasebeci ablası Nazlı Annadınç, saklandığı gaybubet evinde yakalanacağını anlayınca 2. katta bulunan yaklaşık 5 metre yüksekten atlayarak kaçmaya çalışsa da özel ekibin bina etrafında aldığı önlem yakalanmasına neden oldu. Nazlı Annadınç eşinin de Hür Sanayici ve İşadamları Derneği yönetim kurulu üyesi olduğu ve örgütü finans sağlamak suçundan hüküm giydiği ortaya çıktı.

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün oluşturduğu özel ekip firari FETÖ'cülerin izini sürmeye devam ediyor. 2018 yılından bu yana firari olan FETÖ'nün muhasebeci ablası Nazlı Annadınç izini süren özel ekip Çankaya'da kayıtsız bir adreste saklandığını tespit etti. Operasyon için düğmeye basan ekip, bina çevresinde önlem alarak eve baskın düzenledi. Nazlı Annadınç, yakalanmamak için 2. katta bulunan yaklaşık 5 metre yükseklikteki pencereden aşağıya atladı. Kurtulduğunu düşünen Annadınç, karşısında özel ekibi görünce şoka uğradı.

Nazlı Annadınç, örgüt talimatıyla Bank Asya'ya hesap açtığı ve eşinin de Hür Sanayici ve İşadamları Derneği yönetim kurulu üyesi olduğu ve örgütü finans sağlamak suçundan hüküm giydiği ortaya çıktı.

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Firari muhasebeci abla 2. kattan atladı
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