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Giriş Tarihi: 7.8.2022 14:58 Son Güncelleme: 7.8.2022 15:42

“Firari” olarak aranıyordu! Bisiklet çalınca yakalandı ve tutuklandı

İstanbul’da “Firari” olarak aranırken çaldığı bisikleti 100 liraya hurdacıya satan bir kişi yakalandı ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
“Firari” olarak aranıyordu! Bisiklet çalınca yakalandı ve tutuklandı

İstanbul Polisi; Küçükçekmece İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir binadan bisiklet çalan hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerinden kimliği tespit edilen T.K. (29) Küçükçekmece İlçesi Fatih Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. T.K.'nın çaldığı bisikleti seyyar bir hurdacıya 100 liraya sattığı ve "Silahlı Yağma" ile "Hırsızlık" suçlarından yedi yıl iki ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.

“Firari” olarak aranıyordu! Bisiklet çalınca yakalandı ve tutuklandı | Video

Yine hırsızlık ve benzeri suçlardan çok sayıda suç kaydı bulunan T.K., "Bisiklet ve Elektrikli Bisiklet Hırsızlığı" ve "Aranan Şahıs" suçlarından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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“Firari” olarak aranıyordu! Bisiklet çalınca yakalandı ve tutuklandı
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