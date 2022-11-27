Firari olarak aranıyordu! İşçi kılığında yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri firari durumdaki hükümlüleri yakalamak için yaptığı çalışmalarda bir firari hükümlünün Esenler'de inşaat şantiyesinde çalıştığını belirledi. Ekipler, 2017 yılında Van'da işlediği "Bir Malın Teslimini veya Malın alınmasına karşı koymaya mecbur kılmak suretiyle yağma" suçundan 14 yıl 8 ay hapis cezası kesinleşen şüpheli Erkan Ürgün'ü yakalamak için operasyon düzenlendi. Ürkün'ün kaçmasına fırsat vermeden yakalamak için işçi kılığına giren polisler 2 gün boyunca, şantiyede çalıştı. Bu süre içinde Erkan Ürgün'ün şantiye de kaldığı konteynır belirlendi. Polis konteynırın kapısında Erkan Ürgün'ü gözaltına aldı. Hükümlü işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezasını çekmek üzere cezaevine teslim edildi.

147 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ



Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar büro Amirliği koordinesinde, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü şahısları yakalamak için 531 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi. Daha önceden 490 adrese yapılan operasyonlarda 147 hükümlü gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında hırsızlık, gasp, dolandırıcılık, yaralama, zimmet gibi suçlardan aranan hükümlüler bulunuyor. Gözaltına alınan Recep S.'nin Hırsızlık suçundan 20 yıl, Hasan U.'nun gasp suçundan 11 yıl 8 ay, Hamit T.'nin ise dolandırıcılık suçundan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.