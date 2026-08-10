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Giriş Tarihi: 10.08.2026 15:28 Son Güncelleme: 10.08.2026 16:10

Firari olarak aranıyordu: Suç örgütü lideri böyle yakalandı!

Kocaeli'nde suç örgütüne yönelik soruşturmada firari olarak aranan örgüt lideri R.Y., Muğla’nın Milas ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. Yunanistan’a kaçma hazırlığında olduğu belirlenen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

DHA Yaşam
Firari olarak aranıyordu: Suç örgütü lideri böyle yakalandı!
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Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 1,5 yıl süren teknik ve fiziki takibinin ardından haziran ayında 'İkizler' suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında örgütün liderlerinden Mehmet Yaşar 'tefecilik', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama' ve 'yağma' suçlarından tutuklandı. Soruşturmanın devamında aralarında Mehmet Yaşar'ın da bulunduğu 13 şüpheli de yakalanıp, tutuklandı.

SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ YAKALANDI

Soruşturma sürerken, örgütün lideri konumunda bulunan ve firari olarak aranan R.Y. de Muğla'nın Milas ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Kadın arkadaşının yanında yakalanan R.Y.'nin Yunanistan'a kaçma hazırlığında olduğu belirtildi. R.Y. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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#KOCAELİ #YUNANİSTAN #MUĞLA

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Firari olarak aranıyordu: Suç örgütü lideri böyle yakalandı!
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