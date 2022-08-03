Haberler Yaşam Haberleri Firari solüsyoncu yakayı ele verdi... 650 bin lirayı 3 milyon yapacağız diyerek dolandırmışlardı
Giriş Tarihi: 3.8.2022 11:49 Son Güncelleme: 3.8.2022 12:04

Firari solüsyoncu yakayı ele verdi... 650 bin lirayı 3 milyon yapacağız diyerek dolandırmışlardı

İstanbul'da 2 Kamerunlu yine Solüsyonla parayı çoğaltıyoruz diyerek bir iş adamını dolandırmıştı. Sosyal medya üzerinden tanıştığı Kamerunlunun sözlerine inanan  ve 35 bin Euro'yu 150 bin Euro yaptım zanneden iş adamı Hasan Ö. paraların sahte olduğunu anlayınca savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri hemen harekete geçip Hasan Ö. ile bir plan yaptı. Hasan Ö. dolandırıcılar ikinci bir buluşma ayarladı. Dolandırıcılık polisi şüphelileri suçüstü gözaltına almıştı. Polis aranan üçüncü firari Gineli Junior S.’yi de gözaltına aldı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Firari solüsyoncu yakayı ele verdi... 650 bin lirayı 3 milyon yapacağız diyerek dolandırmışlardı

İstanbul Beyoğlu'nda asansör işi yapan Hasan Ö.'ye geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden bir iş teklifi geldi. İddiaya göre yazan kişi yurtdışından gelmiş ve asansör yaptırmak istiyordu. Hasan Ö. sonradan Kamerunlu olduklarını öğrendiği iki kişi ile Taksim'de bir otelde buluştu. Bu buluşma sırasında şahıslar kendisine ellerinde yurtdışından getirdikleri yüklü miktarda Euro olduğunu ancak bu paranın boyalı olduğunu sadece Solüsyon ile çözüldüğünü belirttiler.

Firari solüsyoncu yakayı ele verdi! 650 bin lirayı 3 milyon yapacağız diyerek dolandırmışlardı | Video

35 BİN EURO'YU 150 BİN EURO YAPACAĞIZ DEDİLER

Ellerinde siyah boyaya boyanmış sahte Euroları gösterip içinden gerçek olan bir tanesini bir sıvıya batırdılar. Ardından o Euro gerçek bir 100 Euro oldu, iddiaya göre Hasan Ö. çantanın devamındaki paralarında aynı olduğunu düşünüp o Euro'ların da Solüsyonla çoğalacağına inandı. Dolandırıcılar kendisinden 35 bin Euro isteyip 150 bin Euro vereceğiz dediler. Solüsyonculara paralarını kaptıran Hasan Ö. dolandırıldığını anlayınca hemen savcılığa gitti.

2 KİŞİ YAKALANMIŞTI

Savcılık talimatıyla harekete geçen Asayiş Şube Dolandırıcılık Masası ekipleri, Hasan Ö. ile irtibaa geçti. Hasan Ö. şüphelilerle ikinci kez irtibat kurup yine bir kafede buluşma ayarladı. Ayarlanan buluşmada sahte paralar ortaya çıkınca polis suçüstü baskın yaptı. 2 şüpheli Cyrus D.B. ve Francis C: gözaltına alındı. İki şüpheli adli kontrol ile serbest bırakıldı.

3. KİŞİ GİNELİ ÇIKTI

Dolandırıcılık masası ekipleri bu olaya karışan 3. Kişinin peşine düştü. Yapılan çalışmalarda kimliği tespit edilen Gineli Junior S.'de gözaltına alındı.

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Firari solüsyoncu yakayı ele verdi... 650 bin lirayı 3 milyon yapacağız diyerek dolandırmışlardı
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