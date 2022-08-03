Firari solüsyoncu yakayı ele verdi... 650 bin lirayı 3 milyon yapacağız diyerek dolandırmışlardı

İstanbul Beyoğlu'nda asansör işi yapan Hasan Ö.'ye geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden bir iş teklifi geldi. İddiaya göre yazan kişi yurtdışından gelmiş ve asansör yaptırmak istiyordu. Hasan Ö. sonradan Kamerunlu olduklarını öğrendiği iki kişi ile Taksim'de bir otelde buluştu. Bu buluşma sırasında şahıslar kendisine ellerinde yurtdışından getirdikleri yüklü miktarda Euro olduğunu ancak bu paranın boyalı olduğunu sadece Solüsyon ile çözüldüğünü belirttiler.

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35 BİN EURO'YU 150 BİN EURO YAPACAĞIZ DEDİLER

Ellerinde siyah boyaya boyanmış sahte Euroları gösterip içinden gerçek olan bir tanesini bir sıvıya batırdılar. Ardından o Euro gerçek bir 100 Euro oldu, iddiaya göre Hasan Ö. çantanın devamındaki paralarında aynı olduğunu düşünüp o Euro'ların da Solüsyonla çoğalacağına inandı. Dolandırıcılar kendisinden 35 bin Euro isteyip 150 bin Euro vereceğiz dediler. Solüsyonculara paralarını kaptıran Hasan Ö. dolandırıldığını anlayınca hemen savcılığa gitti.

2 KİŞİ YAKALANMIŞTI

Savcılık talimatıyla harekete geçen Asayiş Şube Dolandırıcılık Masası ekipleri, Hasan Ö. ile irtibaa geçti. Hasan Ö. şüphelilerle ikinci kez irtibat kurup yine bir kafede buluşma ayarladı. Ayarlanan buluşmada sahte paralar ortaya çıkınca polis suçüstü baskın yaptı. 2 şüpheli Cyrus D.B. ve Francis C: gözaltına alındı. İki şüpheli adli kontrol ile serbest bırakıldı.

3. KİŞİ GİNELİ ÇIKTI

Dolandırıcılık masası ekipleri bu olaya karışan 3. Kişinin peşine düştü. Yapılan çalışmalarda kimliği tespit edilen Gineli Junior S.'de gözaltına alındı.