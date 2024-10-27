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Giriş Tarihi: 27.10.2024 10:20

Firari suç makinası yakalandı: Saklanmak için yaptığı hareket ise şaşırttı!

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen olayda, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 22 yıl 5 ay hapis cezası bulunan suç makinası T.T’nin saklandığı eve polis operasyon düzenledi. Şüphelinin saklanmak için yaptığı hareket ekipleri şaşkına çevirdi. İşte detaylar…

DHA
Firari suç makinası yakalandı: Saklanmak için yaptığı hareket ise şaşırttı!

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, önceki gün, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalar neticesinde, silahla yağma, tehdit, yaralama, hükümlü veya tutuklunun kaçması, iftira ve hırsızlıktan suç kaydı bulunan T.T.'nin Karşıyaka ilçesinde saklandığı belirlendi.

PENCEREDEN ATLADI

Güven Timleri ve Yunus Timleri ekiplerinin de desteğiyle hakkında kesinleşmiş 22 yıl 5 ay hapis cezası bulunan T.T.'nin saklandığı eve operasyon düzenlendi. Polis ekiplerinin geldiğini fark eden T.T., pencereden apartmanın aydınlatma boşluğuna atladı.

T.T. burada polis ekipleri tarafından yakalandı. T.T.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Firari suç makinası yakalandı: Saklanmak için yaptığı hareket ise şaşırttı!
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