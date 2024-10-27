Firari suç makinası yakalandı: Saklanmak için yaptığı hareket ise şaşırttı!

Çalışmalar neticesinde, silahla yağma, tehdit, yaralama, hükümlü veya tutuklunun kaçması, iftira ve hırsızlıktan suç kaydı bulunan T.T.'nin Karşıyaka ilçesinde saklandığı belirlendi.

PENCEREDEN ATLADI

Güven Timleri ve Yunus Timleri ekiplerinin de desteğiyle hakkında kesinleşmiş 22 yıl 5 ay hapis cezası bulunan T.T.'nin saklandığı eve operasyon düzenlendi. Polis ekiplerinin geldiğini fark eden T.T., pencereden apartmanın aydınlatma boşluğuna atladı.