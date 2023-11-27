Firarinin evinden patlayıcı çıktı

Adana'nınSeyhan ilçesinde, geçen 4 Ağustos'ta sokakta husumetlisiyle karşılaşan Mervan A., tabancayla ateş açıp kaçtı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri olayla ilgisi bulunmayan sokaktaki Z.K.'nın eline isabet etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı kadın, tedavisinin ardından taburcu edildi. Firari Mervan A., 4 ay sonra evine yapılan baskında yakalandı. Evdeki aramada bir otomatik av tüfeği ve ruhsatsız tabanca ile çakmak gazı ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı ele geçirildi. "Patlayıcı bana ait değil. Başkası getirip bırakmış, kim olduğunu bilmiyorum" diyen Mervan A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.