Fırat Can Steakman Başarı Yolculuğun Anlattı

İstanbul Veliefendi ve Sapanca şubelerinde misafirlerine lezzet şöleni sunan Fırat Can Steakman; "Uzun yıllar kasaplar ile birlikte çalışarak et üzerindeki yetkinliğimi arttırmış. Bu bir nevi bugünkü işletmelerimin zeminin hazırladı. O gün kazandığım deneyimler sonucunda buradayım." ifadeleriyle işletmeci olmasına zemin hazırlayan hususlara da değiniyor. Başarılı işletmeci, "Kazandığım deneyim sadece Türkiye ile sınırlı kalmadı. Dünyanın birçok üzerinde farklı et kültürlerini tecrübe etme fırsatı buldum. Hollanda, Almanya, Ukrayna, Arnavutluk, Ürdün, Irak ve Suudi Arabistan bu ülkelerden bazıları. Böylelikle et konusunda geniş bir perspektife sahip oldum."

Başarılı bir işletmeci olan Fırat Can Steakman, kendisini bu başarıya ulaştıran püf noktalarına da değiniyor; "Beni asıl başarıya ulaştıran ve işletme sahibi olmam da etkili olan husus yenilikçi bakışım oldu diyebilirim. Bu bağlamda 'kebap' ve 'steak' kültürünü aynı potada erittim. Belki ilk baş biraz riskli bir yaklaşımdı. Ama bugün başarıya ulaşan bir hamle oldu. Bu iki kültürün birleşiminden ortaya çıkan sentez, et seveler tarafından fazlasıyla rağbet görüyor." sözleriyle bir nevi başarının temelinde yatan unsuru dile getiriyor. Fırat Can Steakman sözlerine ise şu şekilde son veriyor; "Yakaladığımız bu başarıyı sürdürerek ve büyüyerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu ivme ile devam edersek hedefimizde markamızı Avrupa'ya taşımak var!

ilandır