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Giriş Tarihi: 12.8.2022 13:51

Fırat Can Steakman Başarı Yolculuğun Anlattı

Çocuk yaşlarda sektöre atılım yapan Fırat Can Steakman, günümüzde kendi adıyla anılan işletmelerin sahibi olarak ön plana çıkmıştır. İşletmelerinde kaliteyi ve lezzeti bir arada sunmayı başaran Steakman, bugün ulaştığı konumu başarı hikayesini anlattı. Fırat Can Steakman; “Mesleğe ilk adımımı attığımda henüz 15 yaşındaydım. Çocuk sayılabilecek bir yaştaydım yani. O gün bugün bu sektör içerisinde alın teri döküyorum. İlk olarak Bursa’da bir kasap mezbahasında çalışmaya başladım. O yaşta bir çocuk için zor sayılabilecek bir süreçti ama çok şey öğrendim.” Sözleriyle sektöre nasıl girdiğini anlatıyor. Açıklamalarına devam eden başarılı isim; “Bursa’da mezbahada çalışmak etleri tanımamı sağladı. Kesiminden hangi yemek için ne tür et kullanılacağına kadar öğrendim. Bizim sektörde bu bilgilere sahip olmak büyük bir artı.”

Fırat Can Steakman Başarı Yolculuğun Anlattı

İstanbul Veliefendi ve Sapanca şubelerinde misafirlerine lezzet şöleni sunan Fırat Can Steakman; "Uzun yıllar kasaplar ile birlikte çalışarak et üzerindeki yetkinliğimi arttırmış. Bu bir nevi bugünkü işletmelerimin zeminin hazırladı. O gün kazandığım deneyimler sonucunda buradayım." ifadeleriyle işletmeci olmasına zemin hazırlayan hususlara da değiniyor. Başarılı işletmeci, "Kazandığım deneyim sadece Türkiye ile sınırlı kalmadı. Dünyanın birçok üzerinde farklı et kültürlerini tecrübe etme fırsatı buldum. Hollanda, Almanya, Ukrayna, Arnavutluk, Ürdün, Irak ve Suudi Arabistan bu ülkelerden bazıları. Böylelikle et konusunda geniş bir perspektife sahip oldum."
Başarılı bir işletmeci olan Fırat Can Steakman, kendisini bu başarıya ulaştıran püf noktalarına da değiniyor; "Beni asıl başarıya ulaştıran ve işletme sahibi olmam da etkili olan husus yenilikçi bakışım oldu diyebilirim. Bu bağlamda 'kebap' ve 'steak' kültürünü aynı potada erittim. Belki ilk baş biraz riskli bir yaklaşımdı. Ama bugün başarıya ulaşan bir hamle oldu. Bu iki kültürün birleşiminden ortaya çıkan sentez, et seveler tarafından fazlasıyla rağbet görüyor." sözleriyle bir nevi başarının temelinde yatan unsuru dile getiriyor. Fırat Can Steakman sözlerine ise şu şekilde son veriyor; "Yakaladığımız bu başarıyı sürdürerek ve büyüyerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu ivme ile devam edersek hedefimizde markamızı Avrupa'ya taşımak var!

ilandır

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Fırat Can Steakman Başarı Yolculuğun Anlattı
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