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Giriş Tarihi: 9.10.2024 16:39

Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonda 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi."

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Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
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