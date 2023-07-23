Fırat Nehri yine can aldı! Çocuklarını kurtarmaya çalışan baba boğularak hayatını kaybetti

Olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Saray Mahallesi Adalar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, ailesiyle birlikte Adalar Mevkisinde bulunan Fırat Nehrine giden 34 yaşındaki Ali Yavuz'un iki çocuğu serinlemek için nehre girdi. Yüzme bilmedikleri için boğulma tehlikesi geçiren çocuklarını kurtarmak isteyen baba Ali Yavuz (34) nehre atladı. Bir süre suda çırpınan baba, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve Birecik Belediyesi Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler bot yardımı ile ulaştığı iki kardeşi kurtararak sudan çıkarırken, baba Ali Yavuz'un ise cansız bedenine ulaşıldı. Suda boğularak hayatını kaybeden Yavuz'un cenazesi, Birecik devlet hastanesine getirildi polis olayla ilgili soruşturma başlattı.