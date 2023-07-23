Haberler Yaşam Haberleri Fırat Nehri yine can aldı! Çocuklarını kurtarmaya çalışan baba boğularak hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 23.7.2023 18:59 Son Güncelleme: 23.7.2023 19:13

Fırat Nehri yine can aldı! Çocuklarını kurtarmaya çalışan baba boğularak hayatını kaybetti

Serinlemek için Fırat Nehri'ne giren ve boğulma tehlikesi geçiren çocuklarını kurtarmak isteyen baba, boğularak hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Fırat Nehri yine can aldı! Çocuklarını kurtarmaya çalışan baba boğularak hayatını kaybetti

Olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Saray Mahallesi Adalar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, ailesiyle birlikte Adalar Mevkisinde bulunan Fırat Nehrine giden 34 yaşındaki Ali Yavuz'un iki çocuğu serinlemek için nehre girdi. Yüzme bilmedikleri için boğulma tehlikesi geçiren çocuklarını kurtarmak isteyen baba Ali Yavuz (34) nehre atladı. Bir süre suda çırpınan baba, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve Birecik Belediyesi Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler bot yardımı ile ulaştığı iki kardeşi kurtararak sudan çıkarırken, baba Ali Yavuz'un ise cansız bedenine ulaşıldı. Suda boğularak hayatını kaybeden Yavuz'un cenazesi, Birecik devlet hastanesine getirildi polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yılmaz Özdil'den CHP'ye Halk Tv isyanı: Türk basın tarihinin en hazin belgesi
HÜDA PAR Adana İl Sekreteri Sacit Pişgin'in katil zanlısı tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Aydın'dan emekli maaşı açıklaması
Son dakika: Adana'da HÜDA PAR'a alçak saldırı! İl Sekreteri Sacit Pişkin hayatını kaybetti...
FETÖ soru çalarken bu yemini ettirdi! Garson'dan soru hırsızlığındaki "sınav yemini" çıktı
CHP, Halk TV'ye fonları kesmişti! İlk açıklama geldi: “Taviz vermeyeceğiz!”
CHP fonu kesti kavgalar başladı! Halk TV'de birbirine girdiler
Burası Afrika değil, Marmaris
CHP’den ilk yasaklama geldi! O ilde Halk TV’nin programı iptal edildi!
Yüzde 90 indirim uygulanacak: Son tarih 31 Temmuz! Elektronik ortamda da ödeniyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Fırat Nehri yine can aldı! Çocuklarını kurtarmaya çalışan baba boğularak hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA