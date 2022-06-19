Fırat nehri, Zafer’i de aldı

Gaziantep'te serinlemek için Fırat Nehri'ne giren 25 yaşındaki Zafer Polat hayatını kaybetti. Piknik yapmak için çalıştığı fabrikadaki arkadaşlarıyla birlikte Nizip ilçesinin Aşağı Çardak mahallesine giden Zafer Polat ve arkadaşları serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi. Zafer Polat, bir süre sonra gözden kaybolunca arkadaşları durumu 112 ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fırat Nehri'nde kaybolan Polat'ı bulmak için Adıyaman'dan dalgıç polis ekipleri çağrıldı. Dalgıç ekipleri yaptıkları arama çalışmalarının ardından Zafer Polat'ın cansız bedenine ulaştı. Boğularak hayatını kaybeden Polat'ın cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenaze defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.