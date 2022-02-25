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Giriş Tarihi: 25.2.2022 18:12 Son Güncelleme: 25.2.2022 18:45

Fırat Nehri’nde 16 yaşında erkek cesedi bulundu

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Fırat Nehri’nde 16 yaşında erkek cesedi bulundu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, Fırat Nehri’nde, 16 yaşında bir gencin cansız bedeni bulundu.

Olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinden geçen Fırat Nehri'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fırat Nehri'nin kenarında vatandaşlar bir kişinin su üzerinde hareketsiz yattığı gördü. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde öldüğü tespit edilen kişinin, 16 yaşlarında E.A'nın olduğu belirlendi. Sudan çıkarılan 16 yaşındaki gencin cesedi nöbetçi savcının incelemelerinden sonra otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Fırat Nehri’nde 16 yaşında erkek cesedi bulundu
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