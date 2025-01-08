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Giriş Tarihi: 8.1.2025 17:00 Son Güncelleme: 8.1.2025 19:33

Fırına silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul Bağcılar’da geçtiğimiz gün saat 22.30 sıralarında motosikletle gelen kişi veya kişiler tarafından bir ekmek fırınına ateş açıldı. Saldırıda, fırın dışında bir dükkan ve iki araca da kurşunlar isabet etti. Saldırganlar kaçarak olay yerini terk ederken fırıncı Cihan Uğurlu ve yanındaki B.T. ağır şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Fırına silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Cihan Uğurlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. B.T.'nin tedavisi ise devam ediyor.

YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Olay sonrası polis ekipleri saldırının gerçekleştiği alanı şeritle çevirerek güvenlik tedbirleri aldı. Cadde üzerindeki dükkanların güvenlik kamerası görüntüleri ile kaçan saldırganların peşine düşüldü. Olay yeri inceleme ekipleri de bölgede incelemelerde bulunarak delilleri topladı. Emniyet ekipleri kaçan saldırganların yakalanması için işlem başlattı. Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Fırına silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
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