Fırına silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Cihan Uğurlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. B.T.'nin tedavisi ise devam ediyor.

YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Olay sonrası polis ekipleri saldırının gerçekleştiği alanı şeritle çevirerek güvenlik tedbirleri aldı. Cadde üzerindeki dükkanların güvenlik kamerası görüntüleri ile kaçan saldırganların peşine düşüldü. Olay yeri inceleme ekipleri de bölgede incelemelerde bulunarak delilleri topladı. Emniyet ekipleri kaçan saldırganların yakalanması için işlem başlattı. Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.