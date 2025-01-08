Fırına silahlı saldırı

İSTANBUL Bağcılar'da geçtiğimiz gün saat 22.30 sıralarında motosikletle gelen kişi veya kişiler tarafından bir ekmek fırınına ateş açıldı. Saldırıda, fırın dışında bir dükkân ve iki araca da kurşunlar isabet etti. Saldırganlar kaçarak olay yerini terk ederken fırıncı Cihan Uğurlu ve yanındaki B.T. ağır şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Cihan Uğurlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. B.T.'nin tedavisi ise devam ediyor. Olay sonrası polis ekipleri saldırının gerçekleştiği alanı şeritle çevirerek güvenlik tedbirleri aldı. Cadde üzerindeki dükkânların güvenlik kamerası görüntüleri ile kaçan saldırganların peşine düşüldü.