Fırıncı katili, Gürcistan’a kaçma planı yaparken yakalandı

Konya'da ilçedeki Hamidiye Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 27 Ağustos günü bir iş yerinde meydana gelen olayda, Erdal Üstüner fırın açacağı iş yerinde incelemelerde bulunurken aynı cadde üzerinde fırıncılık yapan Sebahattin Gülbahar'ın silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Üstüner hayatını kaybederken yanında bulunan 2 kişi ise yaralandı.

KAFEDE ÇAY KEYFİ YAPARKEN YAKALANDI

Katil zanlısı Gülbahar olay sonrasında beyaz renkli bir minibüsle olay yerinden kaçtı. Minibüs Ankara'nın Gölbaşı ilçesi yakınlarında terk edilmiş halde bulundu. Olayla ilgili Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği katil zanlısı Gülbahar'ın gitme ihtilali bulunan adreslere baskın düzenledi. Gülbahar baskınlarda bulunamazken katil zanlısın bazı arkadaşları ile Ankara'ya gittiği bilgisine ulaşıldı. Ankara emniyeti ile irtibat kuran ekipler katil zanlısının Yeni Mahalle semtinde bir kafede olduğunu belirledi. Kafeye giden ekipler Gülbahar'ı çayını yudumlarken gözaltına aldı. Gülbahar'ın yanı sıra ona yardım ettiği ileri sürülen oğlu Ramazan Gülbahar (30), kardeşi Hasan Gülbahar (51) ile arkadaş Mustafa İnce (57)'de gözaltına alındı.

SAHTE KİMLİKLE GÜRCİSTAN'A KAÇMA PLANI

Yakalanınca büyük bir şok yaşayan Sebahattin Gülbahar'ın Gürcistan'a kaçmak için plan yaptığı ortaya çıktı. Gülbahar'ın insan kaçakçıları ile görüştüğü, 20 bin dolar karşılığında sahte kimlik yaptırıp, en kısa sürede Gürcistan'a kaçacağı öğrenildi.

'EKMEĞİME TAŞ KOYACAKTI'

Katil zanlısı ilk ifadesinde ise aynı cadde üzerinde kendisinin işlettiği bir fırının olduğu, Erdal Üstüner'in de inadına o cadde üzerinde fırın açacağını duyduğunu, bununda işlerini kötü engelleyeceğini düşünüp olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.