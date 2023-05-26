Fırında çıkan yangında ölen 3 kişi toprağa verildi

Silivrikapı Mahallesi Vidin Caddesi'nde pide üretimi yapılan iş yerinde önceki gece çıkan yangında yaralanan 6 kişiden Mehmet Erboğa, Beşir Erboğa, Abdulkadir Erboğa ve Mehmet Erboğa, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetmişlerdi.

Memleketleri Mardin'den çalışmak için İstanbul'a geldikleri öğrenilen ve akraba oldukları belirtilen gençlerin cenazeleri, yakınları tarafından hastaneden alınarak Mardin'e getirildi.Mardin merkez Artuklu ilçesi Kabala Mahallesinde kılınan cenaze namazlarının ardından Mehmet Erboğa, Beşir Erboğa, Mehmet Erboğa, ağıt ve gözyaşları arasında yan yana toprağa verildiler.

Hastanede sonradan vefat eden Abdulkadir Erboğa'nın cenazesinin ise henüz Mardin'e ulaşmadığı belirtildi.