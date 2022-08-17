Fırında sütlaç tarifi ve malzemeleri: 17 Ağustos 2022 Masterchef fırında sütlaç nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir?

Masterchef fırında sütlaç tarifi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Fragmanı izleyen vatandaşlar, fırında sütlaç nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir sorusunu sıklıkla yöneltiyor. Her akşam Masterchef ana kadroya katılan bir yarışmacı belli oluyor. Masterchef fırında sütlaç en iyi yapan yarışmacılar, ana kadro için avantaj sağlayacak. Peki, 2022 Masterchef fırında sütlaç nasıl yapılır? İşte Masterchef tarifi ve içindekiler
FIRINDA SÜTLAÇ MALZEMELERİ
1 litre süt
1 su bardağından biraz fazla şeker
Yarım su bardağı pirinç
3 yemek kaşığı buğday nişastası
1 paket vanilya
2 su bardağı su
Yarım su bardağı süt
FIRINDA SÜTLAÇ NASIL YAPLIR?
İlk olarak pirinçleri yıkadıktan sonra 2 su bardağı su içerisinde haşlayın. Suyunun az kalmış olmasına dikkat edin.
Süt ve vanilyayı da ilave ettikten sora kaynatmaya başlayın.
Karışım kaynadıktan sonra şekeri ve yarım su bardağı süt içerisinde 3 yemek kaşığı buğday nişastasını biraz açın ve kaynayan karışıma ilave edin.
Fırın için ısıya dayanıklı olan toprak kaplara, sütlaçların uygun olacak şekilde bölün.
Tepsiye soğuk su ekleyin ve sütlaçların bulunduğu kapları fırın tepsisine dizin.
Buradaki en önemli püf noktası; suyun tepside bulunan sütlaç kaplarının yarısına kadar gelmesidir.
Tepsiyi fırının en üst rafına yerleştirdikten sonra 180 derecede sütlaçların üzeri kızarana pişirin.