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Giriş Tarihi: 24.5.2023 15:23

Fırının kirasını artırmak isteyince ortalık karıştı: Silahını çıkarıp boğazından vurdu!

Iğdır'da korkunç bir olay yaşandı. Fırın işleten Metin İlman (40), kirayı artırmak isteyen iş yerinin sahibi Cem Kutay K. (58) tarafından çıkan tartışmada tabancayla boğazından vuruldu. Ağır yaralanan İlham, hastanede tedaviye alındı.

DHA
Fırının kirasını artırmak isteyince ortalık karıştı: Silahını çıkarıp boğazından vurdu!

Kanlı olay bu saat 09.00'da Bağlar Mahallesi Seçkin Sokak'ta yaşandı. Cem Kutay K., sahibi olduğu fırını işleten evli ve 3 çocuk babası Metin İlman'a 50 bin lira olan kirayı 90 bin liraya çıkardığını söyledi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iş yeri sahibi Cem Kutay K., belindeki tabancayla kiracısını boğazından vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Iğdır Nevruz Erez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Metin İlman'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olay sonrası kaçan Cem Kutay K. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Cem Kutay K.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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Fırının kirasını artırmak isteyince ortalık karıştı: Silahını çıkarıp boğazından vurdu!
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