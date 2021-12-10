Fırınlardaki denetimde ekmekler 30 gram eksik çıktı

Bahçelievler Belediyesi, ilçe sınırları içinde bulunan fırınlarda fiyat, gramaj ve hijyen denetimi gerçekleştirdi. Bahçelievler Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde gıda mühendisleri de yer aldı. İlçe sınırları içinde bulunan fırınlara giren zabıta ekipleri ile gıda mühendisleri satışa sunulan ekmeklerin fiyatlarını ve gramajını kontrol etti.





230 GRAM OLMASI GEREKEN EKMEK 30 GRAM EKSİK ÇIKTI

Denetimler kapsamında girilen bir fırında yasal olarak 230 gram olması gereken ekmeğin 200 gram olduğu belirlendi. Yine aynı fırında tartılan bazı ekmeklerin de 205 gram olduğu tespit edildi. Zabıta ve gıda mühendisleri tarafından ekmeğin belirlenen sınırın altında düşük gramajla satıldığına dair tutanak tutuldu. Tutanağın İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'ne gönderileceği ve fırına uygulanacak cezanın müdürlük tarafından belirleneceği öğrenildi.





TUTANAK TUTUP TİCARET MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİTORLAR

Fırınlarda denetim gerçekleştiren Bahçelievler Zabıta Müdürü Ali Püskül, "Fırınlarda gramaj, hijyen ve fiyat denetimi yapıyoruz. Gündüz zaten denetimler devam ediyor. Biz de bu sabah gidebildiğimiz kadar fırını denetleyeceğiz. Bizim bölgemizde durum iyi sadece gramaj konusunda bir kaç yer var. Eksik gramajlı ekmek satan fırın olduğunda tutanak tutuyoruz Ticaret İl Müdürlüğü'ne gönderiyoruz onlar da gerekli cezai işlem yapıyorlar. Hijyenle sıkıntı olduğu durumlarda İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne tutanaklarımızı gönderiyoruz" dedi.