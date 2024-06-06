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Giriş Tarihi: 6.6.2024 12:10 Son Güncelleme: 6.6.2024 13:30

Fırlayan otomobilin bagaj kapağı tankere çarptı: 1 ölü, 8 yaralı

Adana'da otoyolda bir otomobilin bariyerlere çarpıp yerinden çıkan bagaj kapağının karşı şeride fırlayıp başka bir araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Fırlayan otomobilin bagaj kapağı tankere çarptı: 1 ölü, 8 yaralı

Adana-Osmaniye TEM otoyolunda Bahri Varış'ın kullandığı otomobil, otoyolda karayollarının asfalt çalışması nedeniyle yolu daraltarak tek şeride düşürdüğü noktada dizilen dubalara çarptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bagaj kapağı yerinden çıkarak karşı şeritten gelen Fatih Orhan idaresindeki otomobil boş yakıt tankerinin camına çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı yakıt tankeri bariyere çarparak durdu.

Yaşanan kazada 1 kişi ölürken, 8 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 8 kişi Adana Şehir ve Ceyhan Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Fırlayan otomobilin bagaj kapağı tankere çarptı: 1 ölü, 8 yaralı
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