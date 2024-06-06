Fırlayan otomobilin bagaj kapağı tankere çarptı: 1 ölü, 8 yaralı

Adana-Osmaniye TEM otoyolunda Bahri Varış'ın kullandığı otomobil, otoyolda karayollarının asfalt çalışması nedeniyle yolu daraltarak tek şeride düşürdüğü noktada dizilen dubalara çarptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle bagaj kapağı yerinden çıkarak karşı şeritten gelen Fatih Orhan idaresindeki otomobil boş yakıt tankerinin camına çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı yakıt tankeri bariyere çarparak durdu.
Yaşanan kazada 1 kişi ölürken, 8 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 8 kişi Adana Şehir ve Ceyhan Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.