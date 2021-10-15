Firma sahibi de tutuklandı

AFYONKARAHİSAR
'DA, 5 öğrencinin yaşamını yitirdiği trafik kazasında, servis ihalesini kazanan firmanın sahibi de tutuklandı. İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl Köyü yakınlarında, geçen 11 Ekim günü meydana gelen kazada, Adalettin Şen yönetimindeki öğrencileri taşıyan minibüs, yol kenarındaki ağaca çarpıp takla atmıştı. Feci kazada öğrenciler Melisa Demirel (14), Nisa Eser
(14), Teslime Eser
(13), İsmail Eser (11), ve Damla Duran (11) hayatını kaybederken, 6 öğrenci de yaralanmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan sürücü Adalettin Şen, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklandı. Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla, önceki gün gözaltına alınan, Milli Eğitim Müdürlüğü'nden servis ihalesini kazanan firmanın sahibi İsmail Demir de, aynı suçtan tutuklanıp cezaevine gönderildi.