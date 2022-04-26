Firma yetkilisi tutuklandı, üç deveye el konuldu

Muğla Bodrum'da, kâr payı vaadiyle 80 milyonluk vurgun yaptığı iddia edilen firmanın yetkilisi Alev Yücel tutuklandı. Bodrum'da, zenginlere emlak kiralama ve inşaat işleri yaptığını öne süren Ribella Turizm Şirketi, yüksek kâr payı vaadiyle 800 kişiden 80 milyon lira topladı. Şirket, bir süre düzenli ödeme yapsa da daha sonra ödemeleri kesti. Bunun üzerine mağdurlar şikâyetçi oldu.Şirket yetkilisi 5 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden firma yetkilisi Alev Yücel tutuklandı. Şüphelilerin banka hesapları bloke edilirken, gayrimenkul ve araçlarına da şerh konuldu. Yücel'in vatandaşlardan topladığı paralarla aldığı ve piyasa değeri 3 milyon lira olan 3 deveye de el konuldu.