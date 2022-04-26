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Giriş Tarihi: 27.4.2022

Firma yetkilisi tutuklandı, üç deveye el konuldu

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Firma yetkilisi tutuklandı, üç deveye el konuldu
Muğla Bodrum'da, kâr payı vaadiyle 80 milyonluk vurgun yaptığı iddia edilen firmanın yetkilisi Alev Yücel tutuklandı. Bodrum'da, zenginlere emlak kiralama ve inşaat işleri yaptığını öne süren Ribella Turizm Şirketi, yüksek kâr payı vaadiyle 800 kişiden 80 milyon lira topladı. Şirket, bir süre düzenli ödeme yapsa da daha sonra ödemeleri kesti. Bunun üzerine mağdurlar şikâyetçi oldu.

HESAPLARA BLOKE
Şirket yetkilisi 5 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden firma yetkilisi Alev Yücel tutuklandı. Şüphelilerin banka hesapları bloke edilirken, gayrimenkul ve araçlarına da şerh konuldu. Yücel'in vatandaşlardan topladığı paralarla aldığı ve piyasa değeri 3 milyon lira olan 3 deveye de el konuldu. -

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Firma yetkilisi tutuklandı, üç deveye el konuldu
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