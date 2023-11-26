Haberler Yaşam Haberleri Fırtına 2 can aldı
Giriş Tarihi: 27.11.2023

Fırtına 2 can aldı

Fırtına 2 can aldı
Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı Meydan Köyü'nde, şiddetli fırtına nedeniyle bir tahıl ambarı yıkıldı. Enkaz altında kalan Nefize Keserci (77) hayatını kaybetti. Eşi vefat eden Keserci'nin yalnız yaşadığı, çocuklarının ise İstanbul'da oturduğu öğrenildi. Konya'nın Akşehir ilçesinde ise bir bağdaki baraka şiddetli fırtına nedeniyle yıkıldı. Enkaz altında kalan Selahattin Türk (25) hayatını kaybederken. Seyit Dura (39), Serkan Dura (31) ve Emirhan Çakıcı ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Ankara Şereflikoçhisar'daki bir kışlada fırtınaya bağlı cam düşmesi sonucunda 4 asker yaralandı.Giresun'da da çatı uçması sonucunda 2 kişi yaralandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Filistin asılllı model Gigi Hadid: İsrail her Filistinliyi terörist görüyor! Bu şeytanca
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika haberleri: Fenerbahçe geriden gelerek kazandı! Kanarya, Karagümrük karşısında yeniden liderliği aldı…
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Gazze diplomasisi: İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü! Kalıcı ateşkes vurgusu
Çocuklarımı ayırdığımı söylüyorlar
Taşıyıcı anneyle ikinci kez "anne" oldu! İsmi 10 yıl önce belliymiş: Duyan yok artık diyor!
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
Bu saatte yemek yiyen iğne ipliğe dönüyor! Üstelik yiyecek kısıtlaması yok…
Türkiye'de forma giymiş ünlü futbolculardan hangisi, ülkesinin A milli formasıyla daha fazla maça çıkmıştır?
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
ARKADAŞINA GÖNDER
Fırtına 2 can aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA