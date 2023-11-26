Fırtına 2 can aldı

Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı Meydan Köyü'nde, şiddetli fırtına nedeniyle bir tahıl ambarı yıkıldı. Enkaz altında kalan Nefize Keserci (77) hayatını kaybetti. Eşi vefat eden Keserci'nin yalnız yaşadığı, çocuklarının ise İstanbul'da oturduğu öğrenildi. Konya'nın Akşehir ilçesinde ise bir bağdaki baraka şiddetli fırtına nedeniyle yıkıldı. Enkaz altında kalan Selahattin Türk (25) hayatını kaybederken. Seyit Dura (39), Serkan Dura (31) ve Emirhan Çakıcı ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Ankara Şereflikoçhisar'daki bir kışlada fırtınaya bağlı cam düşmesi sonucunda 4 asker yaralandı.Giresun'da da çatı uçması sonucunda 2 kişi yaralandı.