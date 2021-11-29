Fırtına 6 can aldı

Şiddetli fırtına Marmara, Ege ve Batı Karadeniz’i vurdu. İstanbul’da 4, Zonguldak ve Kocaeli’nde 1’er kişi öldü, 47 kişi de yaralandı. İstanbul ve 9 şehirde okullar tatil edildi
Marmara,Ege ve Batı Karadeniz dün afeti yaşadı. 52 ili etkileyen ve hızı saatte 129 kilometreye kadar çıkan şiddetli lodos nedeniyle ağaçlar, direkler devrildi, çatılar uçtu. İstanbul'da biri yabancı uyruklu, 4 kişi öldü, 38 kişi yaralandı. Zonguldak ve Kocaeli'nde ise 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Bursa'da da 2 kişi yaralandı. İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kocaeli, Sinop, Düzce, Sakarya ve Yalova'da eğitim-öğretime bir gün ara verildi. İstanbul'da dün akşam saat 23.00'den bugün saat 18.00'e kadar motokuryelik hizmeti yapan araçlar başta olmak üzere motosiklet ve elektrikli scooterların trafiğe çıkmaları yasaklandı. İstanbul'da fırtına nedeniyle 33 çatı uçtu, 192 ağaç devrildi. İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı. Esenyurt'ta, bir işyerinin çatısından kopan parçalar yoldan geçen Elif Şanver ve kızının üzerine düştü. Son anda kızını korumak için üzerine kapanan anne Elif Şanver yaşamını yitirdi, kızı hafif yaralı kurtuldu. Yine Esenyurt'ta bir işyerinin dış cephesinden kopan parçalar, Alaattin Çavdar'ın başına isabet etti. Çavdar olay yerinde öldü. Sultangazi'de 72 yaşındaki Huriye Pulur, oturduğu binanın çatısını onarırken, karşı binadan kopan kalasın kafasına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Zonguldak'ta, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin inşaatında çalışan Serkan Duran (21), üzerine yıkılan duvarın altında can verdi. Kocaeli Gebze'de çatıdan düşen Y.G., öldü. Antalya'nın Aksu ve Serik ilçelerinde deniz taştı. Konyaaltı Plajı'nda dalgaların boyu 4 metreyi aştı. Kocaeli Körfez'de 7 tekne battı. Bursa'da ağaçlar devrildi, çatılar uçtu.
Mustafa KAYA - YunusEmre KAVAK - Cevdet ÖZDEMİR - EmirSOMER- Ertan GÜRCANER- Erdoğan ÖZTÜRK- Abbas ÇAKAR - Bulut YAMANDAĞ / SABAH