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Giriş Tarihi: 22.11.2022

Fırtına dolap uçurdu, ağaçları devirdi

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
Fırtına dolap uçurdu, ağaçları devirdi
Sakarya Adapazarı İlçesi Mithatpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) fabrikası önünde park halinde bulunan 5 aracın üzerine rüzgar nedeniyle devrilen ağaç büyük bir gürültüyle yıkıldı. Yol boyunca dikili bulunan yaşlı ağaçlardan birinin yıkılmasıyla birlikte otomobilden 2'si kullanılmaz hale geldi. 5 araçta da büyük maddi hasar oluştu. Aralarında fabrikasında çalışan işçilerin de bulunduğu araç sahipleri park yerine geldiklerini şoke oldu. Polis çevre güvenliği aldı, itfaiye ekipleri de temizlik yaptı.
Bursa'da fırtına hayatı felç etti. Osmangazi'de bir marketin raflarını da fırtına vurdu. Şiddetli rüzgarın etkisiyle ipleri kopan çerez dolabı metrelerce cadde üzerinde gitti. O anda yol üzerinden gelen sürücüler birbirlerini korna çalarak uyarırken, sesleri duyan market sahibi Recep Yurtseven kaza olduğunu düşünerek hemen dışarıya çıktı. Fakat yol üzerinde bağladığı standın hızla aşağı doğru gittiğini gördü. Hızla elindekileri bir kenarı bırakan Yurtsever, hemen dolabın peşinden koştu. Dolabı araçlara zarar vermeden yakalayan hızlı marketçi, "Nasıl koştuğumu hatırlamıyorum" dedi.

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Fırtına dolap uçurdu, ağaçları devirdi
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