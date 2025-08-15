Fırtına İstanbul’da ağaçları ve direkleri yan yatırıp zor anlar yaşattı

İstanbul'da birkaç gündür Meteoroloji ve AKOM'un uyarıları ile birlikte şiddetli fırtına etkili oldu. Özellikle poyraz fırtınası nedeniyle özellikle Taksim meydanı gibi alanlarda vatandaşlar zor anlar yaşadılar. Fırtınanın etkili olduğu İstanbul'da bazı semtlerde ağaç devrilmeleri yaşandı. Fırtınanın şiddetini arttırdığı Büyükçekmece'de saat 09.50 sıralarında E-5 karayolu Büyükçekmece mevki Beylikdüzü istikametinde yaşandı.

Refüjde bulunan aydınlatma direklerinden biri şiddetli rüzgarda yan yattı. Durumu gören sürücüler ekiplere haber verdi. Ekiplerin çalışması nedeniyle aydınlatma direğinin bulunduğu yol trafiğe kapatıldı. Trafik akışı yan yoldan sağlanırken, direğin kaldırılmasından sonra yeniden trafik normale döndü. Yetkililer etkisini sürdüren fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

GELECEK HAFTA İÇİNDE MEVSİM NORMALLERİ YAŞANACAK

Yetkililerin tespitlerine göre ise fırtınanın gece saatlerinden itibaren kuvvetini azaltması, cumartesi akşam saatlerinden itibaren ise bölge genelinde etkisini kaybetmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, İstanbul'da gelecek hafta boyunca hava sıcaklıklarının gün içerisinde 28-31 derece aralığında seyredeceği, gece saatlerinden ise 20 dereceler civarına gerileyerek serin günler yaşanacağının tahmin edildiği kaydedildi.