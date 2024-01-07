Fırtına, İzmit’i vurdu! Balıkçı tekneleri risk altında

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kocaeli'de şiddetli rüzgar etkili olmaya başladı. Şiddetli fırtına sebebiyle denizdeki dalgaların boyu 1 metreyi aşarken, sahil bandının bir bölümü su ile doldu. Dalgalar tekne ve denizleri adeta dans ettirdi. O anları kayıt altına alan bir vatandaş "Hemen İzmit Marinaya gelin. Dalgaların boyu 1 metreyi geçiyor. Buradaki tekneler risk altında" dedi.

KOCAELİ VALİLİĞİ UYARMIŞTI

Kocaeli Valiliği, Marmara Denizi'nde 50 ile 75 kilometre hızla esmesi beklenen fırtına sebebiyle vatandaşlara önceki gün uyarıda bulundu. O uyarıda şu ifadeler kullanıldı, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde saatte 50-75 kilometre fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Pazartesi, günün ilk saatlerine kadar etkili olacağı değerlendirilen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.