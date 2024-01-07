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Giriş Tarihi: 7.1.2024 12:12 Son Güncelleme: 7.1.2024 13:39

Fırtına, İzmit'i vurdu! Balıkçı tekneleri risk altında

İzmit Körfezi'nde şiddetli fırtına sebebiyle deniz taştı. Dalgaların 1 metreyi aştığı görülürken, İzmit Marina'da ki teknelerin risk altında olduğu ifade edildi.

ABBAS ÇAKAR
Fırtına, İzmit’i vurdu! Balıkçı tekneleri risk altında

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kocaeli'de şiddetli rüzgar etkili olmaya başladı. Şiddetli fırtına sebebiyle denizdeki dalgaların boyu 1 metreyi aşarken, sahil bandının bir bölümü su ile doldu. Dalgalar tekne ve denizleri adeta dans ettirdi. O anları kayıt altına alan bir vatandaş "Hemen İzmit Marinaya gelin. Dalgaların boyu 1 metreyi geçiyor. Buradaki tekneler risk altında" dedi.

KOCAELİ VALİLİĞİ UYARMIŞTI

Kocaeli Valiliği, Marmara Denizi'nde 50 ile 75 kilometre hızla esmesi beklenen fırtına sebebiyle vatandaşlara önceki gün uyarıda bulundu. O uyarıda şu ifadeler kullanıldı, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde saatte 50-75 kilometre fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Pazartesi, günün ilk saatlerine kadar etkili olacağı değerlendirilen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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Fırtına, İzmit'i vurdu! Balıkçı tekneleri risk altında
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