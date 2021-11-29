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Giriş Tarihi: 29.11.2021 20:29

Fırtına Kocaeli’ni fena vurdu! Bitmedi devam edecek

ABBAS ÇAKAR

Kocaeli’nde, gece geç saatlerden itibaren  etkili olan ve akşam saatlerine kadar devam eden şiddetli lodos nedeniyle 27 çatı uçması, 5 ağaç devrilmesi, 1iskele kalıbı çökmesi ve 1 tabela devrilmesi  olayı yaşanırken, 11 teknenin battığı ve 4 teknenin  son anda kurtarıldığı öğrenildi.

Pazar günü öğle saatlerinde, hafta başı şiddetli sağanak yağış ve lodos uyarısı yapan ve akşam saatlerinde bu uayrıyı tekrarlarken, alınan tedbirleri de yazılı bir açıklama ile duyuran Kocaeli Valiliği, aklsan saat 19:00 itibarı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanan olaylarla ilgilide yazılı bir açıklamada bulundu.

34 OLAYDA 8 KİŞİ YARALANDI

Kocaeli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı."Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarılar dikkate alınmak suretiyle Valiliğimizce gerek sosyal medya organları üzerinden gerekse diğer basın organlarıyla gerekli uyarılar yapılmış ayrıca kurum kuruluşlar arasında gerekli koordinasyon sağlanmak üzere gerekli tedbirler zaman kaybetmeden alınmıştır.Dün akşam saatlerinden itibaren başlayan ve bugün de devam eden şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ilimiz genelindeki 12 İlçemizden 10'unda 27 çatı uçması ve tehlike arz eden olay, 5 ağaç devrilmesi, 1 iskele kalıbı çökmesi, 1 tabela devrilmesi olmak üzere toplam 34 olay meydana gelmiştir. Ayrıca İl genelinde etkili olan fırtınada toplam 11 tekne batmış, 6 tekne karaya çıkarılmıştır. İl genelinde 95 trafoda elektrik kesintisi yaşanmış olup SEDAŞ tarafından gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Meydana gelen olaylarda toplam 8 vatandaşımız yaralanmıştır"

BİTMEDİ DEVAM EDİYOR

Kocaeli Valiliğinin yapmış olduğu açıklamanın davamında, olumsuz hava koşullarının sona ermediği ifade edilerek, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelelere göre kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yarın (30.11.2021) Salı günü geç saatlere kadar devam edeceği bildirildiğinden, vatandaşlarımızın kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" denildi

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Fırtına Kocaeli’ni fena vurdu! Bitmedi devam edecek
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