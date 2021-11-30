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Giriş Tarihi: 30.11.2021 11:06 Son Güncelleme: 30.11.2021 11:08

Fırtına minareleri devirdi

ABBAS ÇAKAR
Fırtına minareleri devirdi

Kocaeli İzmit İlçesinde etki olan lodos nedeniyle İzmit Sarıcalar Mahallesinde bir camiinin minaresi devrilirken, Arızlı Mahallesinde ise bir camiinin minaresi yan yatarak camiinin üzerine dayandı.

Kocaeli'de, Pazartesi günün ilk saatlerinden itibaren etkili olan lodos nedeniyle, akşam geç saatlerde İzmit İlçesinde 2 farklı mahallede bulunan camilerin minareleri zarar gördü. İzmit Sarıcalar Köyünde çelik konstrüksiyon olan köy camiinin minaresi, şiddetli rüzgar ile devrildi.

Şans eseri olayda herhangi bir can kaybı yada yaralanma yaşanmadı. Öte yandan Arızlı Mahallesinde bulunan Arızlı Camisinin de çelik konstrüksiyon olan minareside yan yatarak camiinin üzerine dayandı. Yaşanan olayda tedbir amaçlı camiiye yakın noktada bulunan 4 ayrı evde oturan 11 kişi tahliye edildi. Binalarda yaşayan vatandaşlar ise geçici süreyle akraba ve komşularında misafir edildi.

EVLER BOŞALTILDI

İzmit Arızlı Mahalle Muhtarı Ruhan Menteş, "Akşam saat 17:45 sularında caminin minaresinin kubbeye doğru yattığının haberini aldık. Jandarma ve AFAD ekiplerine haber verildi. Cami güzergâhında ki yol tedbir amaçlı kapatıldı. Evler boşaltıldı. Büyükşehir Belediyesi Muhtarlar Daire Başkanlığı ile görüştük. Şu an tehlike arz etmemesi adına kaynakla sabitlendi. Minare işlemlerini yapan ekipler geliyor. İncelemeler yapılacak nasıl olacağına karar verilecek" dedi.

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Fırtına minareleri devirdi
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