Fırtına minareleri devirdi

Şans eseri olayda herhangi bir can kaybı yada yaralanma yaşanmadı. Öte yandan Arızlı Mahallesinde bulunan Arızlı Camisinin de çelik konstrüksiyon olan minareside yan yatarak camiinin üzerine dayandı. Yaşanan olayda tedbir amaçlı camiiye yakın noktada bulunan 4 ayrı evde oturan 11 kişi tahliye edildi. Binalarda yaşayan vatandaşlar ise geçici süreyle akraba ve komşularında misafir edildi.