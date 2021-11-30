Fırtına minareleri devirdi

Şans eseri olayda herhangi bir can kaybı yada yaralanma yaşanmadı. Öte yandan Arızlı Mahallesinde bulunan Arızlı Camisinin de çelik konstrüksiyon olan minareside yan yatarak camiinin üzerine dayandı. Yaşanan olayda tedbir amaçlı camiiye yakın noktada bulunan 4 ayrı evde oturan 11 kişi tahliye edildi. Binalarda yaşayan vatandaşlar ise geçici süreyle akraba ve komşularında misafir edildi.
EVLER BOŞALTILDI
İzmit Arızlı Mahalle Muhtarı Ruhan Menteş, "Akşam saat 17:45 sularında caminin minaresinin kubbeye doğru yattığının haberini aldık. Jandarma ve AFAD ekiplerine haber verildi. Cami güzergâhında ki yol tedbir amaçlı kapatıldı. Evler boşaltıldı. Büyükşehir Belediyesi Muhtarlar Daire Başkanlığı ile görüştük. Şu an tehlike arz etmemesi adına kaynakla sabitlendi. Minare işlemlerini yapan ekipler geliyor. İncelemeler yapılacak nasıl olacağına karar verilecek" dedi.