Fırtına Sözleri - Yazarlardan, Şairlerden ve Ünlü Düşünürlerden Fırtına İle İlgili Sözler

Mücadele gibi bazı soyut anlamları vurgulayan fırtına sözleri, güçlüklerin üstesinden gelebilmenin önemine dikkat çeker. Bu vecizeler, bir insanın başına gelen kötülüklerden kendini koruması ve onlara karşı hazırlıklı olması gerektiğini hatırlatırlar. Ayrıca verilen mücadele sonucunda bazı dersler çıkarılabileceğini de belirtirler. Yazarlardan, şairlerden ve ünlü düşünürlerden fırtına ile ilgili sözler, farklı bir bakış açısı kazanmayı sağlar.

Fırtına Sözleri

Fırtınanın sözcük anlamına bakıldığında, yağmur getiren veya kasırgaya dönüşebilecek olan çok güçlü rüzgar olduğu görülür. Son derece kuvvetli bir hava olayı olarak kabul edilen fırtına, çevreye zarar verebilecek kadar etkilidir. Evlerin çatısını uçurabilir, denizde büyük dalgalar yaratabilir, ağaçları devirebilir ve daha pek çok hasara neden olabilir.

Fırtınanın bu yıkıcı gücü, edebiyat ve felsefede farklı şekillerde anlamlandırılmıştır. Bazı edebi eserlerde, şiirlerde ve aforizmalarda, zor zamanları ve çeşitli güçlükleri betimlemek için fırtına ifadesi kullanılmıştır. Belaların ve musibetlerin, hayatta maddi ve manevi bazı kayıplara yol açtığı bir gerçektir. Ancak koşullar her ne olursa olsun mücadelenin elden bırakılmaması gerekir. Öte yandan, kötü zamanlar insanların gerçek kişiliğini anlamayı kolaylaştırır. Kim dost kim düşman böyle durumlarda belli olur. Fırtınaya yüklenen farklı anlamlar ile ilgili söylenen sözlerden bazıları ise şunlardır:

"Tecrübeli denizciler, denizin sükunetinin fırtına habercisi olmasından şüphe ederler." - Henry Fielding

"Değerin sahtesi de gerçeği de kara bahtın fırtınalarında belli olur." -Shakespeare

"Rüzgârın yönünü değiştiremiyorsanız yelkenlerinizi değiştirin. Çünkü dünya sizin karşılaştığınız fırtınalarla değil gemiyi limana ulaştırıp ulaştırmadığınızla ilgilenir." - C. Kwindnel

"Fırtına denizde bir kuvvet eseri insanda aksine bir zaaf eseridir." - Cenap Şahabettin

"Sakin havada fırtınayı kestirmek güçtür." - Machiavelli

"Başına dolu yağan dünyanın dört bucağını fırtına içinde sanır." - Montaigne

"Hangi denizde fırtına olmaz." - André Chenier

"Her bulut fırtına doğurmaz." - Shakespeare

"Fırtına meyvelerin vaktinden evvel olgunlaşmalarından ziyade kurtlanmış olanları düşürür." - Cemil Sena Ongun

"Şiddetli fırtınanın arkasından sessizlik gelir."- Cervantes

"Bir fırtına bütün gün sürmez yağmurda bütün gece yağmaz." - Lao Tse

"Allah'ın büyük kudreti hafifçe esen rüzgârdadır fırtına da değil." - R.Tagore

"Fırtınanın şiddeti ne olursa olsun martı sevdiği denizden asla vazgeçmez." - Albert Camus

"Fırtınanın kapınıza attığı konuklara iyi davranın." - Horatius

"Gerçek usta fırtınadır. İnsanlar birer top gibi rüzgârlar kasırgalar arasında sürüklenip duruyorlar." - Schiller

"Bu saatten sonra sende fırtına bile kopsa bende yaprak kıpırdamaz."

- Boris Vian

"Fırtınalar insanın denizi sevmesine engel olamaz." - André Maurois