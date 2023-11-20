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Giriş Tarihi: 20.11.2023 10:08 Son Güncelleme: 20.11.2023 10:37

Fırtına ve sağanak Cide'yi vurdu; sahil sular altında kaldı, yol çöktü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından şiddetli rüzgar uyarısı yapılan Kastamonu’nun Cide ilçesinde başlayan fırtına gece boyunca etkili oldu. İlçe sahilinde ise dev dalgalar sahili döverek karayolunu patlattı. Sahil yolu fırtına ve dev dalgalara dayanamayarak çöktü. Yol kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor.

KAZIM BOLAT KAZIM BOLAT
Fırtına ve sağanak Cide’yi vurdu; sahil sular altında kaldı, yol çöktü

Kastamonu'nun Cide ilçesinde gün içinde başlayan fırtına ve sağanak yağış şiddetini akşam saatlerinde artırdı. Gece boyunca etkili olan sağanak yağış nedeniyle ilçe sahili sular altında kaldı. Fırtınanın da etkili olduğu ilçede dalgaların boyu 5 metreyi aştı.

Fırtınadan korunmak isteyen balıkçılar ise teknelerini liman ve balıkçı barınaklarına bağladı.

Sahil şeridinde bulunan Cide-Bartın arasında ulaşımın sağlandığı D010 karayolunda da dev dalgalar sebebiyle göçük meydana geldi. Dev dalgalar sebebiyle yolda su birikintileri de oluştu. Bir kısmı çöken yolda Karayolları ve ekipler önlem aldı.

Çöken alanın bariyerlerle kapatıldığı yolda trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor. Ekipler, yolu kullanmak isteyen sürücülere uyarılarda bulunuyor.

"YOL TEK ŞERİTTEN KONTROLLÜ ŞEKİLDE VERİLİYOR"

Yaşanan afetle alakalı Kastamonu Valisi Meftun Dallı'dan açıklama geldi.

Meftun Dallı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "Cide Bartın Karayolu Gebeş Mahallesi mevkiinde şiddetli dalga etkisiyle Bartın istikameti şeridinde çökme olduğundan, yolda temizlik ve trafik güvenliği açısından levha ve işaretleme çalışmaları yapılmakta ve trafik akışı tek şeritten sağlanmaktadır. Vatandaşlarımıza duyurulur" dedi.

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Fırtına ve sağanak Cide'yi vurdu; sahil sular altında kaldı, yol çöktü
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