Fırtına vurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, yağışlı havanın etkisine giren yurt geneli hakkında hava tahmini SABAH ile paylaştı. Şahbaz, "Bu hafta boyunca ülkemiz yağışlı havanın etkisi altına girdi. Salıdan itibaren kuzeybatı kesimlerinden başlayarak sıcaklık mevsim normallerinin altına düşecek. Bugün ve çarşamba yurt genelinde yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur olması bekleniyor. Perşembe ise yağışlar batıyı terk ediyor" dedi.Türkiye yağışlı havanın etkisine girdi, birçok ilde yağmur etkisini gösterdi. Kırklareli'nde dün yağmur sonrasında mahallede sel oldu, evleri su bastı. Manisa fırtınadan etkilendi, şiddetli fırtınadan çatılar uçtu. Kocaeli'nde sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle İzmit Körfezi'nin sahil bandında yer yer dalga aşmaları meydana geldi. İzmir'in Karaburun ilçesinde fırtına nedeniyle meyve ağaçları söküldü, çatılar uçtu, karavanlar ve traktör römorkları devrildi. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde fırtına ve sağanak yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bir yerin bodrum katını su bastı. Muğla'da ise fırtına ve sağanak yağış bazı bölgelerdeki teknelerin hasar görmesine neden oldu, bazıları bağlı bulundukları yerden ayrılarak sürüklendi.