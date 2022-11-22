Fırtına yıktı geçti

İstanbul'da dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı. Mega kentin birçok noktasında ağaçlar kökünden söküldü, yollar kapandı. Üsküdar, Beşiktaş ve Ortaköy sahillerinde dalgalar kıyıya çarparak metrelerce yükseldi. Harem Otogarı'nda bir yazıhanenin çatısı uçtu. Anadolu ile Avrupa yakalarını birbirine bağlayan köprülerde trafik yoğunluğu yüzde 63'e kadar ulaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışların ve şiddetli rüzgarın önümüzdeki günlerde de etkili olacağını bildirdi.