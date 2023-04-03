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Giriş Tarihi: 3.4.2023

Fırtınada yıkılan cami yeniden ayağa kalktı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Fırtınada yıkılan cami yeniden ayağa kalktı
İstanbul Beykoz'da, Anadolu Kavağı Mahallesi'nde 2017'de 600 yaşındaki çınar ağacının fırtınada üzerine devrilmesi sonucu zarar gören 430 yıllık Midillili Ali Reis Cami, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan restorasyonla yeniden ibadete açıldı. 2019'da başlayan restorasyon 650 gün sürdü. Yaklaşık 2 milyon lira maliyetle yapılan çalışmada cami, orjinaline uygun yenilendi.



Ana restorasyonu tamamlanan cami ibadete açılırken çevre düzenlemesi ile ilgili çalışmalar ise sürüyor. Anadolu Kavağı Mahallesi Muhtarı Sevim Lüleburgaz, "Nihayet camimiz açıldı. Restorasyon çalışmasında camide, daha önce üzerine sıva yapılmış olan kökboyasıyla yapılmış desenler ortaya çıkarıldı" dedi.

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Fırtınada yıkılan cami yeniden ayağa kalktı
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