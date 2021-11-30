Kocaeli’de fırtınanın bilançosu daha ağırlaşıyor: 6 saatte, 99 yeni olay yaşandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, yapılan tahminler doğrultusunda, hafta başından itibaren Marmara bölgesinde beklenen etkili lodos, Pazartesi gününün ilk saatlerinde kendini gösterdi. Lodos nedeniyle akşam saatlerine kadar pek çok olay meydana geldi. Kocaeli Valiliği Pazartesi günü saat 19.00 itibarı ile fırtına nedeniyle il genelinde yaşanılan olay türü ve sayılarını kamuoyu ile paylaştı. Yapılan açıklamada 27 çatı uçması, 5 ağaç devrilmesi, 1 iskele çökmesi ve 1 tabela devrilmesi sonucu 34 olay yaşandığı ve bu olaylarda 8 kişinin yaralandığı ifade edildi.

TOPLAM 133 OLAY

Ancak akşam saatlerinde şiddetli lodosa şiddetli sağanak yağışta eklendi. Bir biri ardında Kocaeli'nin farklı ilçelerinde çok sayıda yeni olay yaşandı. Gece saat 01.30'a kadar yaşanılan ve biri ölümlü sonuçlanan 99 yeni olay daha yaşandı. Yeni olaylar ile birlikte Pazartesi gününün ilk saatlerinden itibaren başlayan ve Salı gününün ilk saatlerine kadar toplamda 133 olay meydana geldiği öğrenildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kocaeli Valiliği, fırtına nedeniyle 96 çatı uçması ve çatıda tehlike arz eden durum yaşandıüı, 23 ağaç devrilmesi, 1 direk devrilmesi, 1 baca yıkılması, 2 tabela düşmesi, 1 iskele kalıbı çökmesi, 3 tehlike arz eden durum, 4 su taşkını, 2 minare yıkılması olmak üzere toplamda 133 olay yaşandığını açıkladı. Ayrıca bu olaylarda Derince İlçesine meydana gelen çatı uçmasında,çatının uçmasına engel olmak amacıyla müdahalede bulunan 1 kişinin rüzgarın da etkisi ile birlikte, çatıyla beraber yere düşerek hayatını kaybettiği ifade edildi. Fırtına nedeniyle, 60 trafoda elektrik kesintisi yaşandığı ve gerekli müdahalelerin yapıldığı öğrenildi.

KOCAELİ VE DÜZCE'DE OKULLAR TATİL

Kocaeli Valiliğinde bugünde etkili olmaı beklenen hava koşulları nedeniyle okullar 1 günlük tatil edildi. Vatandaşların yaşanabilecek olaylara karşı tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.Öteyandan Düzce'de yapılan toplantılar sonucu devam edecek olumsuz hava koşulları nedeniyle okullara 1 günlük ara verilmesi ve Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamileler ile engelli personelin idari izinli sayılmalarına karar verildiği öğrenildi.