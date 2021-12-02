Fırtınanın zarar verdiği minare onarılıyor

Kocaeli'nde, yaşanan şiddetli lodosun etkisiyle yan yatan İzmit İlçesi Arızlı Mahallesi'ndeki caminin minaresi, alınan güvenlik önlemlerinin ardından vinçle olay yerinden kaldırıldı. Minare, Büyükşehir Belediyesi tarafından bakım, onarım ve güçlendirme işlemleri yaptırıldıktan sonra, tekrar yerine monte edilecek.

BÜYÜKŞEHİR MİNAREYİ GÜÇLENDİRECEK

Şiddetli lodos nedeniyle İzmit Arızlı Mahallesi Merkez Camii'nin minaresinin yan yatması üzerine hemen olay yerine giden büyükşehir belediye ekipleri, devrilme tehlikesi bulunan minareye müdahale etti. Çelik konstrüksiyon kısımlarına kaynak yaparak sağlamlaştıran ekipler, minarenin devrilerek evlere ve vatandaşlara zarar vermesini önledi. Ekipler, daha sonra çevrede alınan güvenlik önlemlerinin ardından, minareyi vinç yardımıyla kaldırarak, TIR'a yerleştirdi. Hasar gören çelik konstrüksiyon minare, Büyükşehir Belediyesince bakım, onarım ve güçlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra, yerine monte edilecek. Arızlı Mahalle Muhtarı Ruhan Menteş, pazartesi akşamı şiddetli lodos ve kötü hava koşulları nedeniyle caminin minaresinin yan yattığını belirterek, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediyesine, AFAD ve Jandarma ekiplerine teşekkür etti.