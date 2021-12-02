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Giriş Tarihi: 2.12.2021 11:47 Son Güncelleme: 2.12.2021 11:50

Fırtınanın zarar verdiği minare onarılıyor

ABBAS ÇAKAR
Fırtınanın zarar verdiği minare onarılıyor

Lodos ve sağanak yağış nedeniyle yan yatan İzmit İlçesi Arızlı Merkez Camii’nin minaresi, vinç yardımıyla kaldırılarak onarımına başlandı.

Kocaeli'nde, yaşanan şiddetli lodosun etkisiyle yan yatan İzmit İlçesi Arızlı Mahallesi'ndeki caminin minaresi, alınan güvenlik önlemlerinin ardından vinçle olay yerinden kaldırıldı. Minare, Büyükşehir Belediyesi tarafından bakım, onarım ve güçlendirme işlemleri yaptırıldıktan sonra, tekrar yerine monte edilecek.

BÜYÜKŞEHİR MİNAREYİ GÜÇLENDİRECEK

Şiddetli lodos nedeniyle İzmit Arızlı Mahallesi Merkez Camii'nin minaresinin yan yatması üzerine hemen olay yerine giden büyükşehir belediye ekipleri, devrilme tehlikesi bulunan minareye müdahale etti. Çelik konstrüksiyon kısımlarına kaynak yaparak sağlamlaştıran ekipler, minarenin devrilerek evlere ve vatandaşlara zarar vermesini önledi. Ekipler, daha sonra çevrede alınan güvenlik önlemlerinin ardından, minareyi vinç yardımıyla kaldırarak, TIR'a yerleştirdi. Hasar gören çelik konstrüksiyon minare, Büyükşehir Belediyesince bakım, onarım ve güçlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra, yerine monte edilecek. Arızlı Mahalle Muhtarı Ruhan Menteş, pazartesi akşamı şiddetli lodos ve kötü hava koşulları nedeniyle caminin minaresinin yan yattığını belirterek, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediyesine, AFAD ve Jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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Fırtınanın zarar verdiği minare onarılıyor
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