Haberler Yaşam Haberleri Fişek fişek eroinle suçüstü yakaladılar... 720 gram zehir çıktı
Giriş Tarihi: 9.1.2022 20:01 Son Güncelleme: 9.1.2022 21:37

Fişek fişek eroinle suçüstü yakaladılar... 720 gram zehir çıktı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Fişek fişek eroinle suçüstü yakaladılar... 720 gram zehir çıktı

Sultangazi'de polis, bir uyuşturucu satıcısını yakaladı. Satışa hazır hale getirilmiş “fişek” adı verilen paketler içerisinde toplam 720 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; İstanbul'un Sultangazi ilçesinde "torbacı" olarak adlandırılan bir uyuşturucu satıcısını yakaladı. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; şüpheli İmran Ç.'nin Zübeyde Hanım Mahallesi'nde bulunan ikamet adresine baskın düzenledi. Şüphelinin üzerinde ve ikamet adresinde uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 100 lira nakit para, uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen bir cep telefonu, paketlenerek satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi ve satışa hazır hale getirilmiş "fişek" adı verilen paketler içerisinde toplam 720 gram Eroin maddesi ele geçirildi.
Adreste ayrıca kısaca "MET" adı verilen 0,45 gram Metamfetamin isimli uyuşturucu madde de bulundu. "Uyuşturucu Madde İmalatı Ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen İmran Ç. isimli uyuşturucu satıcısı tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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Fişek fişek eroinle suçüstü yakaladılar... 720 gram zehir çıktı
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