Fıtık ameliyatı olduktan 10 gün sonra fenalaşan kadın mühendis hayatını kaybetti

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika makine mühendisi olarak çalışan Ayşe Odabaşı, 10 gün önce fenalaşınca özel bir hastaneye kaldırıldı. Bel fıtığının patladığı belirtilen Odabaşı, hastanede acilen ameliyata alınması gerektiği belirtildi. Kaldırıldığı özel hastanede ameliyata alınan mühendis Ayşe Odabaşı'ya doktorlar 'fıtığın sol tarafa da sıçradığını' söyleyerek vida takacağına karar verdi. Bu durumu aileye anlatan doktorlar, ameliyatın ardından aileye, 'vidaya gerek kalmadığını' bildirdiler. İki gün sonra hastaneden taburcu edilen Odabaşı, babasının evine geçti. Burada 8 gün kaldıktan sonra eski sağlığına kavuşan Odabaşı, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikadaki işine tekrar döndü. Makine mühendisi Ayşe Odabaşı, Çarşamba günü kahvaltı yaptıktan hemen sonra birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarına dizlerinin kilitlendiğini söyledi. Arkadaşları tarafından ameliyat olduğu hastaneye kaldırılan Odabaşı, yapılan müdahaleye rağmen durumu fenalaştı. Saat 20:00 sıralarında tekrardan ameliyat için hazırlık yapılırken, mühendis Ayşe Odabaşı, yaşamını yitirdi. Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Odabaşı, Yeniköy Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.