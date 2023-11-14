Fitness antrenörüne kıskanç sevgili dayağı

İzmir'in Çeşme ilçesinde geçtiğimiz Temmuz ayında tatile giden sosyal medya fenomeni ve antrenör Aleyna Küçük, otelde kendisine yol tarifi soran Yunus D. adlı bir kişiyle tanıştı. Küçük'ün antrenör olduğunu öğrenen Yunus D. özel ders almak istedi. Küçük, sabah saatlerinde Yunus D.'nin oturduğu lüks rezidansın spor salonunda, Yunus D.'ye eğitim verdi. Spor sonrası salonda duş alanı olmadığı için Yunus D.'nin oturduğu daireye çıkan genç antrenör, duş sonrası evde oturdukları sırada Yunus D.'nin eve gelen kız arkadaşı Elvan'ın saldırısınwa uğradı.Küçük, yanlış anlaşıldığını söylemeye çalışsa da öfkeli sevgili, ünlü antrenörü darp etmeye devam etti. Daireye gelen site güvenliği ikiliyi ayırdı. Parmağı ısırılan, yüzü ve bacağından darbe alan Aleyna Küçük, karakola giderek şikâyetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.