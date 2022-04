Fitre parasını istedi ölümden döndü

Fitre parası tartışmasıyla başlayıp "beni korona ettiler" soruşturmasına uzanan olay İstanbul Pendik'te yaşandı. Firdevs C. (52) adlı kadın, aynı apartmanda oturduğu Dilek T.(37) ile zamanla komşuluk ilişkilerini ilerletti. İkili adeta anne-kız iletişimi kurmaya başladı. Öyle ki Dilek T. kirasını ödemekte zorlanınca annesi gibi gördüğü Firdevs C.'den para istedi. Firdevs C. de kendisine başkaları tarafından verilen bin liralık fitreyi zorda olan kadına verdi. Buraya kadar her şey normalken Firdevs C.'nin parasını geri istemesiyle ikili arasındaki gerginlik arttı. Olaya Dilek T. ile birlikte yaşadığı nişanlısı Volkan Ö. ve babası Tahsin T. de dahil oldu.

(Dilek T.)

FİTRE PARASINI İSTEDİ, ÖLÜMLE TEHDİT EDİLDİ

Firdevs C.'nin istediği fitre parasının üzerine iddiaya göre ona küfür ve hakaretler eden Dilek T. nişanlısının da mafya olduğunu söyledi. Bir zamanlar annesi gibi gördüğü komşusuna yapmadığını bırakmadı. Zaman zaman kapısına gidip tehditlerde bulundu, mektuplar bıraktı. Kredi çekip yeni paralar vermesini de istedi. Nişanlısı da "seni 6. Kattan atarım" diyerek kadının korkulu rüyası oldu. İşin içinden çıkamayan mağdur kadın yaşananları kendisine korku salan Dilek T.'nin babasına anlattı ancak ondan da "seni öldürüm" diye tehdit ve hakaretler işitti. Yaşananlara apartman görevlisi de tanık oldu.

"KAPIMA POŞET KOYUP KOVİD ETTİLER"

Öte yandan talihsiz kadının yaşadıkları bunlarla da sınırlı kalmadı. İddiaya göre, Firdevs C. "beni korona ettiler" diyerek de savcılığın kapısını çaldı. Çünkü tehdit ve hakaretlerin hemen ardından kapısının önünde bir poşet gördü. Bomba sandı. Güvenliğe ve yönetime haber verse de "biz ilgilenmeyiz" yanıtını alınca bir cesaret poşete bakan kadın, içine kullanılmış maske ve sigara izmaritleri buldu. Elleri poşetin içindeki nesnelere değen Firdevs C. birkaç gün içinde ağrılar içinde kaldı ve nefes alamaz hale gelince acile kaldırıldı. Kovid olduğu ortaya çıktı. "Poşeti kapımın önüne bu üçünden başkası koyamaz" dedi. Şikayetini yineledi.

(Volkan Ö.)

GÖZYAŞI DÖKTÜ: KORKUYORUM, DEVLETE SIĞINIYORUM

Yaşadığı korku dolu anları gözyaşları içinde SABAH'a anlatan Firdevs C., "Beni öldürmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Karantinamı da çok zor geçirdim. Hayatıma mal oluyordu. Hayati tehlikem var. Kapıma 'seni öldüreceğiz' diye geliyorlar. Korkudan dışarı çıkamıyorum. Devlete sığınıyorum" dedi.

"DAYANIŞMA İÇİNDE SUÇ İŞLEDİLER"

Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin aynı evde kalarak birlikte dayanışma içinde yalnız yaşayan Firdevs C.'ye karşı suç işlediklerini belirtti. Ki Dilek T. kendisine verilen parayı kabul edip, "fitre parası borç verilmez" diyerek üste çıkmaya çalıştı. Diğerleri de "iftira" diye kendilerini savundu ancak savcılık "Birden fazla kişiyle tehdit" ve "hakaret" suçlarından 3 ismin de 7'şer yıla kadar hapsini istedi.