Fiyata itiraz etti canından oldu

Konya'da yaşayan 39 yaşındaki Tahir Gülcü'nün önceki gece bıçaklanarak öldürüldüğü olayın detayları ortaya çıktı. Arkadaşları Ali Çeşmeci (39) ve Resmi Atik (48) ile birlikte bir rezidansın önüne giden Tahir Gülcü, 'gece tekeli' olarak bilinen kişilerden içki almak istedi. Ancak satıcılar, içki için fahiş fiyat isteyince, Gülcü 'Bu fiyata içki mi olur?' diye tepki gösterdi. Bu sözler üzerine tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Tahir Gülcü ve Ali Çeşmeci bıçakla, Resmi Atik (48) ise darp sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gülcü kurtarılamadı. Gülcü'nün, 17 yaşındaki A.E.Ö. tarafından öldürüldüğü belirtildi. Olayla ilgili A.E.Ö'nün de arasında bulunduğu 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.