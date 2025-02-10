Fiyatlarda anlaşamayınca kurşunladı! Aynı gün yakaladılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü harekete geçiren "İş Yeri Kurşunlama" olayı 9 Şubat Pazar gecesi saat 04:50 sıralarında Şişli İlçesi'ne bağlı İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ve saldırıyı gerçekleştiren kişinin açık kimliğini tespit eden Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; silahla iş yerine ateş ederek olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan saldırgan E.Y.'yi aynı gün saat 17.30 sıralarında Cumhuriyet Caddesi'nde yakaladı.

SUÇ ALETİ SİLAHI DA BULDULAR

Saldırganın olayda kullandığı suç aleti silah de ele geçirildi. Saldırgan ve mağdur iş yeri sahibinin aynı alanda faaliyet yürüten iki ayrı iş yerinin sahibi oldukları, fiyatlar konusunda anlaşamadıkları ve olayın bu sebepten dolayı meydana geldiği ortaya çıktı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlanan silahlı saldırgan "Mala Zarar Vermek" ve "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edildi.