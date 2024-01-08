Fizik tedavide taciz şoku! Doktora 6 yıl hapis

İstanbul Şile'deki bir hastanede fizik tedavi doktoru olarak görev yapan Suat A.'nın 18 yaşındaki S.M.'yi muayene sırasında dokunarak ve öperek taciz ettiği ortaya çıktı. Olay 30 Kasım 2022'de meydana geldi. S.M, belinde yaşadığı ağrıdan nedeniyle annesiyle birlikte hastaneye gitti. Tek başına doktorun odasına giren ve yaklaşık yarım saat odada kalan genç kız doktorun tuhaf davranışlarda bulunduğunu fark etti. Genç kızı elle muayene eden doktor fiziksel temas sırasında S.M.'nin bacaklarına dokunmaya başladı. Daha sonra genç kıza iltifatlarda bulunan doktor iddiaya göre kızın dudaklarından öpmeye çalıştı. Tedavi sonrası dışarda kendisini bekleyen annesinin yanına giden S.M., doktorun sapık olduğunu ve çok korktuğunu söyledi. Anne A.Y., evde kızını dinleyince doktorun tacizde bulunduğunu öğrendi. Durumu önce CİMER'e ardından savcılığa ihbar etti. Genç kız ifadesinde bel ağrısı için doktora gittiğini, odasına girdiğinde doktorun ayağa kalkıp rahatsızlığını sorduğunu ardından beline sarılıp kendisini öptüğünü belirti. Daha sonra kıyafetinden elini sokarak göğüslerini ellediğini belirten mağdur kız şoke olduğunu, korktuğu için yaşadığı durumu annesine hemen anlatamadığını ifade etti. Şikâyet sonrası ifadesi alınan doktor Suat A., genç kızın kendisine muayene olmaya geldiğini fiziksel hiçbir temasta bulunmadan uzaktan baktığı kadarıyla ilaç yazıp gönderdiğini iddia etti. Savcılık olayla ilgili doktor hakkında 'Çocuğun Cinsel İstismarı' suçu kapsamında 21 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianamede kız çocuğunun akıl sağlığının yerinde olup olmadığı konusunda rapor alındığı ve herhangi bir sorun olmadığı belirtildi.Doktorun, farklı tarihlerde 3 hastasına daha aynı şekilde cinsel istismarda bulunduğu yönünde davalar açıldığı ortaya çıktı. Tutuksuz yargılanan doktorun mahkemede yapılan yargılama sonunda cinsel istismar eylemini sarkıntılık suretiyle gerçekleştirdiğine kanaat getirilerek 6 yıl hapse çarptırılmasına karar verildi. Doktor cezaevine gönderildi.