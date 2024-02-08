Fizyoterapiste koca kurşunu

Elazığ'da, özel bir hastanede fizyoterapi teknikeri olan Burcu Coşan (32) ile uzman çavuş Murat Coşan, geçen ay resmi nikahla evlendi. Ağustos ayında ise düğünlerini yapmayı kararlaştıran çift arasında, birkaç gün önce anlaşmazlık çıktı. Dün sabah işe gelen Burcu Coşan, hastanenin arkasındaki onkoloji merkezinden binaya girmek istedi. Bu sırada Murat Coşan, önünü kestiği resmi nikahlı eşi ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından üzerinde taşıdığı tabancayı çıkaran Murat Coşan, genç kadına kurşun yağırdı. Burcu Coşan kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ise otomobiline binerek kaçtı. Burcu Coşan olay yerinde yaşamını yitirdi Polis ekipleri olay yerinden Murat Coşan'ı kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.